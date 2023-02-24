Alexander Kekesi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Kekesi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Kekesi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Kekesi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Kekesi 6 Nisan 1994 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Kékesi Alexander Richárd şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Kekesi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MK Agency yapmaktadır. Alexander Kekesi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Soroksár SC futbol takımında oynamaktadır. Soroksár SC takımına 14 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Alexander Kekesi'nin Soroksár SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexander Kekesi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Kekesi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexander Kekesi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Kekesi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Újpest U17

1 Temmuz 2010 yılında Újpest U19

1 Temmuz 2013 yılında Újpest II

1 Temmuz 2014 yılında Vasas FC II

3 Ağustos 2015 yılında Gödöllő

13 Temmuz 2016 yılında Csákvár

4 Temmuz 2017 yılında Budaörs

14 Şubat 2022 yılında Soroksár

Alexander Kekesi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Kekesi şuan Soroksár SC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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