Alexander Larsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Larsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Larsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Larsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Larsson 14 Ocak 2004 tarihinde Sundsvall şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Larsson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordika Sport Services yapmaktadır. Alexander Larsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GIF Sundsvall futbol takımında oynamaktadır. GIF Sundsvall takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alexander Larsson'nin GIF Sundsvall ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alexander Larsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexander Larsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexander Larsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Larsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında GIF Sundsvall

Alexander Larsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Larsson şuan GIF Sundsvall takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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