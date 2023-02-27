Alexander Laukart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Laukart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Laukart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Laukart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Laukart 25 Ekim 1998 tarihinde Hamburg şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Laukart Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B360 Sports U23 yapmaktadır. Alexander Laukart, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Titus Petange futbol takımında oynamaktadır. Union Titus Petange takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alexander Laukart'nin Union Titus Petange ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexander Laukart Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Laukart isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexander Laukart Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Laukart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Wolfsburg Alt.

1 Ocak 2013 yılında St. Pauli Alt.

1 Temmuz 2013 yılında St. Pauli U17

31 Ağustos 2014 yılında B. Dortmund U17

1 Temmuz 2015 yılında B. Dortmund U19

1 Temmuz 2017 yılında Twente

2 Eylül 2019 yılında FC Den Bosch

1 Temmuz 2020 yılında Türkgücü Münch.

1 Temmuz 2021 yılında Titus Petange

Alexander Laukart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Laukart şuan Union Titus Petange takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SV West-Eimsbüttel, Hamburger SV, FC St. Pauli (-12/2011), VfL Wolfsburg (1/2012-12/2012), FC St. Pauli (1/2013-2014), Borussia Dortmund (2014-2017)

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