Alexander Lecaros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Lecaros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Lecaros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Lecaros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Lecaros 13 Ekim 1999 tarihinde Cusco şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Lecaros Aragón şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Lecaros Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FFOSA Sports yapmaktadır. Alexander Lecaros, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carlos A. Mannucci futbol takımında oynamaktadır. Carlos A. Mannucci takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alexander Lecaros'nin Carlos A. Mannucci ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexander Lecaros Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alex_lecaros/

Haberin Devamı

http://www.facebook.com/alexander.lecarosaragon

Alexander Lecaros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Lecaros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexander Lecaros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Lecaros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Real Garcilaso

1 Ocak 2020 yılında Botafogo

29 Haziran 2021 yılında Avaí FC

8 Eylül 2021 yılında Botafogo

20 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında CA Mannucci

Alexander Lecaros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Lecaros şuan Carlos A. Mannucci takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Juventud Señor de Huanca (2014), Deportivo Yawarmayu (2014), Real Garcilaso

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.