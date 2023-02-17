Alexander Lind kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Lind Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexander Lind kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexander Lind ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexander Lind kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Lind Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Lind adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Lind Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Lind 26 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Lind Rasmussen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Lind Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMA Group yapmaktadır. Alexander Lind, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Silkeborg IF futbol takımında oynamaktadır. Silkeborg IF takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alexander Lind'nin Silkeborg IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Alexander Lindboyu ve yaşı kaç

Alexander Lind Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Lind isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexander Lind Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Lind futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Silkeborg U19

1 Temmuz 2021 yılında Silkeborg IF

Alexander Lind kimdir

Alexander Lind Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Lind şuan Silkeborg IF takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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Alexander Lind nereli

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