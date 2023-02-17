Alexander Ludwig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Ludwig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexander Ludwig kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexander Ludwig ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexander Ludwig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Ludwig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Ludwig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Ludwig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Ludwig 30 Haziran 1993 tarihinde Sundby şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Ludwig Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NSG ApS yapmaktadır. Alexander Ludwig, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Horsens futbol takımında oynamaktadır. AC Horsens takımına 14 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Alexander Ludwig'nin AC Horsens ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexander Ludwigboyu ve yaşı kaç

Alexander Ludwig Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Ludwig isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexander Ludwig Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Ludwig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Midtjylland U19

1 Temmuz 2012 yılında FC Hjörring

1 Temmuz 2014 yılında HB Köge

1 Temmuz 2017 yılında AC Horsens

1 Temmuz 2018 yılında Odense BK

14 Ağu 2019 yılında AC Horsens

Alexander Ludwig kimdir

Alexander Ludwig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Ludwig şuan AC Horsens takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fremad Amager (1998-2005), Tårnby BK (2005-2008), FC Midtjylland (2008-2012)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alexander Ludwig nereli

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