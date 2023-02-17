Alexander Lyng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Lyng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Lyng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Lyng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Lyng 26 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Lyng Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beckster Int. yapmaktadır. Alexander Lyng, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Helsingör futbol takımında oynamaktadır. FC Helsingör takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alexander Lyng'nin FC Helsingör ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alexander Lyng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Lyng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexander Lyng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Lyng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2021 yılında FC Helsingör

Alexander Lyng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Lyng şuan FC Helsingör takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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