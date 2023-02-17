Alexander Mankowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Mankowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Mankowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Mankowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Mankowski 10 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Mankowski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISAR Sportmanagement GmbH yapmaktadır. Alexander Mankowski, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Floridsdorfer AC futbol takımında oynamaktadır. Floridsdorfer AC takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexander Mankowski'nin Floridsdorfer AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexander Mankowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Mankowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexander Mankowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Mankowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında W. Burghausen

1 Temmuz 2020 yılında SV Schalding

7 Temmuz 2022 yılında FAC

Alexander Mankowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Mankowski şuan Floridsdorfer AC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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