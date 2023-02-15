Alexander Milosevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Milosevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexander Milosevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexander Milosevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexander Milosevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Milosevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexander Milosevic

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Milosevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Milosevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Milosevic 30 Ocak 1992 tarihinde Solna şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen İsveç,Sırbistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Goran Alexander Sjöström Milošević şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Milosevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MILOGO MENADZMENT yapmaktadır. Alexander Milosevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AIK Solna futbol takımında oynamaktadır. AIK Solna takımına 29 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Alexander Milosevic'nin AIK Solna ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alexander Milosevic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MilosevicAlex

Alexander Milosevicboyu ve yaşı kaç

Alexander Milosevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexander Milosevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alexander Milosevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Milosevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Vasalunds IF

1 Şubat 2011 yılında AIK

7 Ocak 2015 yılında Beşiktaş

1 Şubat 2016 yılında Hannover

30 Haziran 2016 yılında Beşiktaş

17 Ağu 2016 yılında Darmstadt 98

3 Mayıs 2017 yılında Beşiktaş

8 Eylül 2017 yılında Ç. Rizespor

13 Aralık 2017 yılında Beşiktaş

15 Aralık 2017 yılında Kulüpsüz

28 Şubat 2018 yılında AIK

31 Ocak 2019 yılında Nottm Forest

28 Ekim 2019 yılında Kulüpsüz

29 Temmuz 2020 yılında Vejle BK

29 Mart 2021 yılında AIK

Alexander Milosevic kimdir

Alexander Milosevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Milosevic şuan AIK Solna takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rissne IF (1997-2000), Vasalunds IF (2000-2008)

Alexander Milosevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç takımında 14 numaralı formasıyla 26 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 3 numaralı formasıyla 6 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 3 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 8 numaralı formasıyla 11 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç Olimpiyat takımında 3 numaralı formasıyla 5 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alexander Milosevic nereli

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