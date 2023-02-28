Alexander Mojzis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Mojzis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Mojzis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Mojzis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Mojzis 2 Ocak 1999 tarihinde Krupina şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Mojžiš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Mojzis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nehoda Sport yapmaktadır. Alexander Mojzis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Ruzomberok futbol takımında oynamaktadır. MFK Ruzomberok takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Alexander Mojzis'nin MFK Ruzomberok ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Alexander Mojzis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Mojzis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexander Mojzis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Mojzis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2017 yılında Podbrezova U19

1 Ocak 2018 yılında Podbrezova

1 Temmuz 2019 yılında Ruzomberok

Alexander Mojzis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Mojzis şuan MFK Ruzomberok takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Alexander Mojzis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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