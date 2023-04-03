Alexander Murillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Murillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Alexander Murillo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexander Murillo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.