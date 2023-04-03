Alexander Murillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Murillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Murillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alexander Murillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alexander Murillo 4 Ekim 2006 tarihinde Alicante şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. İspanya,Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Murillo Albert şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alexander Murillo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Alexander Murillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AKA Red Bull Salzburg U18 futbol takımında oynamaktadır. AKA Red Bull Salzburg U18 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexander Murillo'nin AKA Red Bull Salzburg U18 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Alexander Murillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alexander Murillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
1 Ocak 2023 yılında AKA Salzb. U18
Alexander Murillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alexander Murillo şuan AKA Red Bull Salzburg U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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Alexander Murillo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İspanya U16 takımında 9 numaralı formasıyla 15 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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