Alexander Ndoumbou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Ndoumbou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Ndoumbou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Ndoumbou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Ndoumbou 4 Ocak 1992 tarihinde Port Gentil şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gabon,Çin uyrukludur.Gerçek adı da 钱杰给·阿里桑特·恩杜布 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Ndoumbou Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Moussa Ndiaye yapmaktadır. Alexander Ndoumbou, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zhejiang FC futbol takımında oynamaktadır. Zhejiang FC takımına 22 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Alexander Ndoumbou'nin Zhejiang FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexander Ndoumbou Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alex_7_nd/

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Alexander Ndoumbou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Ndoumbou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexander Ndoumbou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Ndoumbou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Marsilya

10 Ağustos 2011 yılında US Orléans

30 Haziran 2012 yılında Marsilya

10 Ekim 2012 yılında US Orléans

30 Haziran 2013 yılında Marsilya B

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

21 Temmuz 2016 yılında FCV Dender EH

1 Temmuz 2018 yılında Vereya

26 Şubat 2019 yılında SH Shenhua

22 Şubat 2023 yılında ZJ FC

Alexander Ndoumbou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Ndoumbou şuan Zhejiang FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alexander Ndoumbou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Stade Mandji Port-Gentil

Gabon takımında 18 numaralı formasıyla 15 Haziran 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Gabon U23 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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