Alexander Ndoumbou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Ndoumbou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexander Ndoumbou kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexander Ndoumbou ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Alexander Ndoumbou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Ndoumbou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexander Ndoumbou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Ndoumbou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Ndoumbou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Ndoumbou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Ndoumbou 4 Ocak 1992 tarihinde Port Gentil şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gabon,Çin uyrukludur.Gerçek adı da 钱杰给·阿里桑特·恩杜布 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Ndoumbou Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Moussa Ndiaye yapmaktadır. Alexander Ndoumbou, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zhejiang FC futbol takımında oynamaktadır. Zhejiang FC takımına 22 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Alexander Ndoumbou'nin Zhejiang FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexander Ndoumbou Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alex_7_nd/

Alexander Ndoumbou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Ndoumbou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexander Ndoumbou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Ndoumbou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Marsilya

10 Ağustos 2011 yılında US Orléans

30 Haziran 2012 yılında Marsilya

10 Ekim 2012 yılında US Orléans

30 Haziran 2013 yılında Marsilya B

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

21 Temmuz 2016 yılında FCV Dender EH

1 Temmuz 2018 yılında Vereya

26 Şubat 2019 yılında SH Shenhua

22 Şubat 2023 yılında ZJ FC

Alexander Ndoumbou kimdir

Alexander Ndoumbou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Ndoumbou şuan Zhejiang FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stade Mandji Port-Gentil

Alexander Ndoumbou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gabon takımında 18 numaralı formasıyla 15 Haziran 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Gabon U23 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alexander Ndoumbou nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Yu Xing kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yu Xing Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yu Xing kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yu Xing Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ruslan Haciyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Haciyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ruslan Haciyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Haciyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Xiaofeng Geng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xiaofeng Geng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Xiaofeng Geng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xiaofeng Geng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agabala Ramazanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agabala Ramazanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agabala Ramazanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agabala Ramazanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Osman Güner'inBiyografisi
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Osman Güner'inBiyografisi
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi