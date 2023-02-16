Alexander Nollenberger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Nollenberger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Nollenberger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Nollenberger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Nollenberger 4 Haziran 1997 tarihinde Memmingen şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Nollenberger Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH yapmaktadır. Alexander Nollenberger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Bayreuth futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Bayreuth takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Alexander Nollenberger'nin SpVgg Bayreuth ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexander Nollenberger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Nollenberger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexander Nollenberger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Nollenberger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Illertissen U17

1 Temmuz 2015 yılında Illertissen U19

1 Temmuz 2016 yılında Illertissen II

1 Ocak 2017 yılında FV Illertissen

31 Ocak 2018 yılında FC Bayern II

1 Temmuz 2020 yılında SpVgg Bayreuth

Alexander Nollenberger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Nollenberger şuan SpVgg Bayreuth takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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