Alexander Nybo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Nybo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Nybo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Nybo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Nybo 12 Nisan 1995 tarihinde Randers şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Jungklas Nybo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Nybo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP Denmark yapmaktadır. Alexander Nybo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Randers FC futbol takımında oynamaktadır. Randers FC takımına 22 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alexander Nybo'nin Randers FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alexander Nybo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Nybo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexander Nybo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Nybo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Randers U19

6 Temmuz 2015 yılında Hobro IK

1 Temmuz 2017 yılında FC Fredericia

22 Ocak 2022 yılında Randers

Alexander Nybo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Nybo şuan Randers FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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