Alexander Oroz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Oroz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Oroz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Oroz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Oroz 15 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Antonio Oroz Huerta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Oroz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Alexander Oroz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Colo Colo futbol takımında oynamaktadır. CSD Colo Colo takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alexander Oroz'nin CSD Colo Colo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexander Oroz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Oroz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexander Oroz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Oroz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Mart 2021 yılında CD Iquique

31 Aralık 2021 yılında Colo Colo U19

1 Ocak 2022 yılında Colo Colo

Alexander Oroz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Oroz şuan CSD Colo Colo takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Alexander Oroz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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