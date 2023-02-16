Alexander Prokopenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Prokopenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexander Prokopenko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexander Prokopenko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexander Prokopenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Prokopenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Prokopenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Prokopenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Prokopenko 5 Ocak 2002 tarihinde Bad Hersfeld şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Almanya,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Александр Прокопенко şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Prokopenko Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini neblung sportsnetwork yapmaktadır. Alexander Prokopenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Freiburg II futbol takımında oynamaktadır. SC Freiburg II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexander Prokopenko'nin SC Freiburg II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alexander Prokopenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexproko7/

Alexander Prokopenkoboyu ve yaşı kaç

Alexander Prokopenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Prokopenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexander Prokopenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Prokopenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında V. Fulda Alt.

1 Temmuz 2017 yılında CZ Jena U17

1 Temmuz 2019 yılında CZ Jena U19

1 Temmuz 2021 yılında Carl Zeiss Jena

1 Temmuz 2022 yılında SC Freiburg II

Alexander Prokopenko kimdir

Alexander Prokopenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Prokopenko şuan SC Freiburg II takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eintracht Frankfurt (2015-2016), JFV Viktoria Fulda (2016-2017), FC Carl Zeiss Jena (2017-2021)

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Alexander Prokopenko nereli

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