Alexander Quintana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Quintana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Quintana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Quintana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Quintana 8 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Erwin Alexander Quintana şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Quintana Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resistencia Sport Club futbol takımında oynamaktadır. Resistencia Sport Club takımına - tarihinde katılmıştır. Alexander Quintana'nin Resistencia Sport Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexander Quintana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Quintana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alexander Quintana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Quintana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Quintana şuan Resistencia Sport Club takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.