Alexander Ranacher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Ranacher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Ranacher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Ranacher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Ranacher 20 Kasım 1998 tarihinde Lienz şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Ranacher Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MM7 Sports Management yapmaktadır. Alexander Ranacher, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WSG Tirol futbol takımında oynamaktadır. WSG Tirol takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alexander Ranacher'nin WSG Tirol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexander Ranacher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Ranacher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alexander Ranacher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Ranacher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında AKA Kärnten U15

1 Temmuz 2013 yılında AKA Kärnten U16

1 Temmuz 2015 yılında AKA WAC U18

1 Temmuz 2016 yılında Wolfsberg II

7 Temmuz 2018 yılında A. Lustenau

14 Temmuz 2021 yılında WSG Tirol

Alexander Ranacher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Ranacher şuan WSG Tirol takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TSU Matrei (2005-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.