Alexander Rossipal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Rossipal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Rossipal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Rossipal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Rossipal 6 Haziran 1996 tarihinde Stuttgart şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Rossipal Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Alexander Rossipal, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Waldhof Mannheim futbol takımında oynamaktadır. SV Waldhof Mannheim takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alexander Rossipal'nin SV Waldhof Mannheim ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexander Rossipal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Rossipal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexander Rossipal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Rossipal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Hoffenheim U19

1 Temmuz 2015 yılında Hoffenheim II

1 Temmuz 2018 yılında Sandhausen

26 Ağu 2019 yılında Pr. Münster

5 Temmuz 2020 yılında Sandhausen

27 Temmuz 2021 yılında Waldh. Mannheim

Alexander Rossipal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Rossipal şuan SV Waldhof Mannheim takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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