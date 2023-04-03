Alexander Sandahl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Sandahl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Sandahl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alexander Sandahl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alexander Sandahl 13 Ocak 2004 tarihinde Vallens şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İsveç uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alexander Sandahl Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexander Sandahl, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SL Benfica A23 futbol takımında oynamaktadır. SL Benfica A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexander Sandahl'nin SL Benfica A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Alexander Sandahl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alexander Sandahl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
16 Eylül 2020 yılında Benfica U17
1 Temmuz 2021 yılında Benfica U19
1 Temmuz 2022 yılında Benfica A23
Alexander Sandahl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alexander Sandahl şuan SL Benfica A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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