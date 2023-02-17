Alexander Schlager kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Schlager Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexander Schlager kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexander Schlager ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexander Schlager kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Schlager Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Schlager adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Schlager Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Schlager 1 Şubat 1996 tarihinde Salzburg şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Schlager Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Alexander Schlager, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LASK futbol takımında oynamaktadır. LASK takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Alexander Schlager'nin LASK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexander Schlagerboyu ve yaşı kaç

Alexander Schlager Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Schlager isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alexander Schlager Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Schlager futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Salzburg Alt.

11 Nisan 2007 yılında Maxglan Jgd

1 Temmuz 2007 yılında A. Salzburg Jgd

1 Temmuz 2009 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2010 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2011 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2012 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2013 yılında FC Liefering

1 Temmuz 2014 yılında RB Leipzig U19

30 Haziran 2015 yılında FC Liefering

1 Temmuz 2015 yılında Grödig

30 Haziran 2016 yılında FC Liefering

1 Temmuz 2016 yılında FAC

30 Haziran 2017 yılında FC Liefering

1 Temmuz 2017 yılında LASK

1 Temmuz 2023 yılında Kulüpsüz

Alexander Schlager kimdir

Alexander Schlager Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Schlager şuan LASK takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ASK Salzburg (09/2002-)

Alexander Schlager Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya takımında 12 numaralı formasıyla 16 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U21 takımında 23 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U17 takımında 21 numaralı formasıyla 21 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alexander Schlager nereli

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