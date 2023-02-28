Alexander Selecky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Selecky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Selecky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Selecky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Selecky 8 Ekim 2002 tarihinde Lučatín şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Selecký şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Selecky Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CECH - Slovakia, Ltd. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Ruzomberok futbol takımında oynamaktadır. MFK Ruzomberok takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alexander Selecky'nin MFK Ruzomberok ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexander Selecky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Selecky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexander Selecky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Selecky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ruzomberok U19

1 Temmuz 2021 yılında Ruzomberok

Alexander Selecky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Selecky şuan MFK Ruzomberok takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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