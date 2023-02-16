Alexander Sorge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Sorge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Sorge adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Sorge Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Sorge 21 Nisan 1993 tarihinde Leipzig şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Sorge Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SOCCERNATION GROUP yapmaktadır. Alexander Sorge, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erzgebirge Aue futbol takımında oynamaktadır. Erzgebirge Aue takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexander Sorge'nin Erzgebirge Aue ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alexander Sorge Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Sorge isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexander Sorge Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Sorge futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında S. Leipzig U17

1 Temmuz 2009 yılında RB Leipzig U17

1 Temmuz 2010 yılında RB Leipzig U19

1 Temmuz 2012 yılında RB Leipzig II

1 Temmuz 2016 yılında FSV Zwickau

1 Temmuz 2019 yılında Türkgücü Münch.

1 Temmuz 2022 yılında Aue

Alexander Sorge Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Sorge şuan Erzgebirge Aue takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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