Alexander Sorloth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Sorloth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Sorloth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Sorloth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Sorloth 5 Aralık 1995 tarihinde Trondheim şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Aslen Norveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alexander Sørloth şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Sorloth Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keypass AS yapmaktadır. Alexander Sorloth, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Sociedad futbol takımında oynamaktadır. Real Sociedad takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Alexander Sorloth'nin Real Sociedad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexander Sorloth Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Asorloth

http://instagram.com/asorloth

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Alexander Sorloth Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexander Sorloth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alexander Sorloth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Sorloth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Rosenborg

1 Ocak 2015 yılında Bodø/Glimt

31 Aralık 2015 yılında Rosenborg

1 Ocak 2016 yılında FC Groningen

1 Temmuz 2017 yılında Midtjylland

31 Ocak 2018 yılında Crystal Palace

8 Ocak 2019 yılında KAA Gent

30 Haziran 2019 yılında Crystal Palace

4 Ağu 2019 yılında Trabzonspor

21 Eylül 2020 yılında Crystal Palace

22 Eylül 2020 yılında RB Leipzig

25 Ağu 2021 yılında Sociedad

30 Haziran 2022 yılında RB Leipzig

29 Ağu 2022 yılında Sociedad

30 Haziran 2023 yılında RB Leipzig

Alexander Sorloth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Sorloth şuan Real Sociedad takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alexander Sorloth Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Strindheim IL (2009-2010), Rosenborg Trondheim (2010-2013)

Norveç takımında 19 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 45 maçta 15 gol atmıştır.

Norveç U21 takımında 18 numaralı formasıyla 7 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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