Alexander Sörloth Trabzon’da çoşkuyla karşılandı

Trabzonspor'un, prensip anlaşmasına vardığı Alexander Sörloth Trabzon'a geldi.

Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu sezon birçok genç futbolcuyu kadrosuna katan bordo-mavililer, golcü transferinde de prensip anlaşmasına vardığı golcü oyuncu Alexander Sörloth'u Trabzon'a getirdi. Tarifeli uçak ile gece saat 02:30 sıralarında Trabzon havaalanına gelen oyuncuyu bordo-mavili taraftarlar çoşkuyla karşıladı. Sevgi gösteriler arasında kendisini bekleyen araca güçlükle binen Norveçli oyuncu konaklayacağı otele geçti.

Kaynak: İHA