KPSS puanı ile hemşire ve sağlık teknikeri alımı için elinizi çabuk tutun, başvurular için son 5 gün! Sağlık personeli alımı başvuru şartları neler?Sedef Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında?Alexander Sörloth'tan Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız futbolcu Fransa yolundaŞOK 19 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu | Okula hazırlık ürünleri indirimli fiyata ŞOK'taŞOK 19 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu | ŞOK'ta haftanın fırsatlarıHadise'nin sevinç pozu olay oldu! bir fotoğraf paylaştı bakanlar bir daha baktı! Görenler "Bu Hadise olamaz" ded!Tuzla'da korkutan intihar girişimi! Vatandaş sokağa döküldüAtatürk'ü Taliban ile kıyaslayan Doğu Perinçek'e Ahmet Hakan'dan sert tepki: Saçmalamanın daniskası, absürdlüğün zirve noktasıSon dakika | Terör örgütüne hava darbesi: 10 terörist etkisiz hale getirildiMahsun Kırmızıgül Taliban ve Afganistan yorumuyla dikkat çekti: "Yeryüzünün zebanileri bizim kardeşimiz olamaz"
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. FENERBAHÇE
  4. Alexander Sörloth'tan Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız futbolcu Fransa yolunda

Alexander Sörloth'tan Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız futbolcu Fransa yolunda

Forvet transferi için uzun süredir Fenerbahçe'nin gündemini meşgul eden Alexander Sörloth'tan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı lacivertli kulübün çok istediği Norveçli golcünün, Fransız ekibi Marsilya'ya transfer olmak üzere olduğu ifade edildi.

Alexander Sörloth'tan Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız futbolcu Fransa yolunda

Transfer sezonu sona ermeden önce kadrosuna kaliteli bir golcü katmayı planlayan Fenerbahçe, uzun süredir Leipzig'in golcüsü Alexander Sörloth'un peşinden koşuyordu. Ligimizde gösterdiği etkili performansı nedeniyle sarı lacivertlilerin en önemli hedefi halinde olan yıldız golcüden kötü haber geldi. Fransa Lig 1 ekiplerinden Marsilya, Alexander Sörloth transferini bitirmek üzere.

Alexander Sörloth'tan Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız futbolcu Fransa yolunda

DARİO BENEDETTO'NUN TRANSFERİ BEKLENİYOR

Bu sezon Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya, forvet bölgesine Leipzig'in golcüsü Alexander Sörloth'u transfer etmek üzere. Fransız ekibinin, 31 yaşındaki santrforu Dario Benedetto'yu, Real Betis'e göndermesi bekleniyor. Bu transferin gerçekleşmesini ardından ise Marsilya'nın forvet boşluğunu Fenerbahçe'nin de çok istediği Alexander Sörloth ile dolduracağı ifade edildi.

Alexander Sörloth'tan Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız futbolcu Fransa yolunda

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA YÖNTEMİ

Elindeki golcüsünün transferinin gerçekleşmesiyle birlikte Sörloth'u kadrosuna katmayı planlayan Marsilya'nın Norveçli golcüyü kiralama yöntemiyle takıma kazandırıp, sezon sonunda da zorunlu satın alma opsiyonuyla bonservisini almayı hedeflediği ifade ediliyor.

.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT