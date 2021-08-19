Alexander Sörloth'tan Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız futbolcu Fransa yolunda

Transfer sezonu sona ermeden önce kadrosuna kaliteli bir golcü katmayı planlayan Fenerbahçe, uzun süredir Leipzig'in golcüsü Alexander Sörloth'un peşinden koşuyordu. Ligimizde gösterdiği etkili performansı nedeniyle sarı lacivertlilerin en önemli hedefi halinde olan yıldız golcüden kötü haber geldi. Fransa Lig 1 ekiplerinden Marsilya, Alexander Sörloth transferini bitirmek üzere.

DARİO BENEDETTO'NUN TRANSFERİ BEKLENİYOR

Bu sezon Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya, forvet bölgesine Leipzig'in golcüsü Alexander Sörloth'u transfer etmek üzere. Fransız ekibinin, 31 yaşındaki santrforu Dario Benedetto'yu, Real Betis'e göndermesi bekleniyor. Bu transferin gerçekleşmesini ardından ise Marsilya'nın forvet boşluğunu Fenerbahçe'nin de çok istediği Alexander Sörloth ile dolduracağı ifade edildi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA YÖNTEMİ

Elindeki golcüsünün transferinin gerçekleşmesiyle birlikte Sörloth'u kadrosuna katmayı planlayan Marsilya'nın Norveçli golcüyü kiralama yöntemiyle takıma kazandırıp, sezon sonunda da zorunlu satın alma opsiyonuyla bonservisini almayı hedeflediği ifade ediliyor.

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