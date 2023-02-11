Alexander Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Sosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Sosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Sosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Sosa 18 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Sosa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fútbol División yapmaktadır. Alexander Sosa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Patronato futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Patronato takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alexander Sosa'nin Club Atlético Patronato ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexander Sosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexander Sosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexander Sosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Sosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Patronato II

1 Ocak 2022 yılında Patronato

Alexander Sosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Sosa şuan Club Atlético Patronato takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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