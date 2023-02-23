Alexander Steffen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Steffen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Steffen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Steffen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Steffen 6 Nisan 2004 tarihinde Bochum şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Steffen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Lubin futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Lubin takımına 22 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Alexander Steffen'nin Zaglebie Lubin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexander Steffen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Steffen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexander Steffen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Steffen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Lubin U19

1 Ocak 2021 yılında Lubin II

22 Kasım 2021 yılında Zaglebie Lubin

Alexander Steffen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Steffen şuan Zaglebie Lubin takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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