Alexander Torvund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Torvund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Torvund adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Torvund Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Torvund 1 Ağustos 2000 tarihinde Bærum şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Macaristan,Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Torvund Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexander Torvund, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aqvital FC Csákvár futbol takımında oynamaktadır. Aqvital FC Csákvár takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexander Torvund'nin Aqvital FC Csákvár ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexander Torvund Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Torvund isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexander Torvund Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Torvund futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Eylül 2012 yılında MTK Budapest Alt

1 Ocak 2016 yılında MTK U17

17 Ağustos 2016 yılında Vasas U17

31 Ağustos 2017 yılında Videoton II

8 Ağustos 2018 yılında Ullern IF

14 Ocak 2019 yılında Stabæk Fotball

19 Haziran 2020 yılında Mezőkövesd

22 Eylül 2020 yılında Szentlőrinc SE

30 Haziran 2021 yılında Mezőkövesd

1 Temmuz 2021 yılında Csákvár

30 Haziran 2022 yılında Mezőkövesd

1 Temmuz 2022 yılında Csákvár

30 Haziran 2023 yılında Mezőkövesd

Alexander Torvund Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Torvund şuan Aqvital FC Csákvár takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alexander Torvund Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Baráti Bőrlabda FC (-2011)

Macaristan U19 takımında 19 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 3 gol atmıştır.

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