Alexander Walke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Walke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Walke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Walke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Walke 6 Haziran 1983 tarihinde Oranienburg şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Walke Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Alexander Walke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Salzburg futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Salzburg takımına 7 Temmuz 2010 tarihinde katılmıştır. Alexander Walke'nin Red Bull Salzburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexander Walke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Walke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alexander Walke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Walke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1997 yılında E. Cottbus U17

1 Temmuz 1999 yılında W. Bremen U19

1 Temmuz 2001 yılında W. Bremen Res.

1 Temmuz 2005 yılında Freiburg

1 Temmuz 2008 yılında Wehen Wiesbaden

1 Temmuz 2009 yılında Hansa Rostock

7 Temmuz 2010 yılında RB Salzburg

20 Ocak 2011 yılında Greuther Fürth

30 Haziran 2011 yılında RB Salzburg

Alexander Walke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Walke şuan Red Bull Salzburg takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alexander Walke Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SG Eintracht Oranienburg 01.07.1989 - 30.06.1997, FC Energie Cottbus 01.07.1997 - 30.06.1999, Werder Bremen 01.07.1999 - 30.06.2005

Almanya U21 takımında 12 numaralı formasıyla 7 Eylül 2004 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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