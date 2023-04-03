Alexander Weigand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Weigand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Weigand adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alexander Weigand Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alexander Weigand 17 Ocak 2005 tarihinde Innsbruck şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alexander Weigand Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH, U23 yapmaktadır. Alexander Weigand, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Karlsruher SC U19 futbol takımında oynamaktadır. Karlsruher SC U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexander Weigand'nin Karlsruher SC U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Alexander Weigand Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alexander Weigand futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
3 Eylül 2015 yılında Innsbr. AC Alt.
1 Temmuz 2019 yılında AKA Tirol U15
1 Temmuz 2020 yılında AKA Tirol U16
1 Temmuz 2021 yılında Karlsruhe U17
1 Temmuz 2022 yılında Karlsruhe U19
Alexander Weigand Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alexander Weigand şuan Karlsruher SC U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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