Alexander Winkler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Winkler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Winkler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Winkler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Winkler 26 Ocak 1992 tarihinde München şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Michael Winkler şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Winkler Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Headtrick GmbH & Co. KG yapmaktadır. Alexander Winkler, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hallescher FC futbol takımında oynamaktadır. Hallescher FC takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexander Winkler'nin Hallescher FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alexander Winkler Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alex_winkler_/

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Alexander Winkler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Winkler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexander Winkler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Winkler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında U'haching U17

1 Temmuz 2009 yılında U'haching U19

1 Temmuz 2011 yılında Unterhaching

17 Temmuz 2013 yılında Burghausen II

20 Temmuz 2014 yılında SpVgg Neckarelz

1 Temmuz 2015 yılında Unterhaching

1 Temmuz 2020 yılında 1.FC K'lautern

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

4 Ocak 2023 yılında Hallescher FC

Alexander Winkler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Winkler şuan Hallescher FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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