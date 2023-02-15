Alexander Zetterstrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Zetterstrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Zetterstrom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Zetterstrom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Zetterstrom 28 Nisan 1995 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Michael Alexander Zetterström şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Zetterstrom Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Green Stars yapmaktadır. Alexander Zetterstrom, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Brage futbol takımında oynamaktadır. IK Brage takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Alexander Zetterstrom'nin IK Brage ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Alexander Zetterstrom Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexander Zetterstrom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexander Zetterstrom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Zetterstrom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Brage

11 Mart 2015 yılında Kvarnsvedens IK

1 Ocak 2016 yılında Brage

Alexander Zetterstrom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Zetterstrom şuan IK Brage takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alexander Zetterstrom Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Forssa BK, IK Brage (-12/2012)

İsveç U18 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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