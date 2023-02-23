Alexandr Belousov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandr Belousov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandr Belousov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandr Belousov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandr Belousov 14 Mayıs 1998 tarihinde Tiraspol şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Moldova,Bulgaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandr Belousov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexandr Belousov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Varna futbol takımında oynamaktadır. Spartak Varna takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexandr Belousov'nin Spartak Varna ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alexandr Belousov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alecsandrbelousov98/

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Alexandr Belousov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandr Belousov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexandr Belousov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandr Belousov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sheriff-2

1 Temmuz 2018 yılında FC Sheriff

9 Nisan 2020 yılında Dinamo-Auto

31 Aralık 2020 yılında FC Sheriff

3 Mart 2022 yılında Sfintul Gheor.

30 Haziran 2022 yılında FC Sheriff

18 Temmuz 2022 yılında Milsami

31 Aralık 2022 yılında FC Sheriff

1 Ocak 2023 yılında Spartak Varna

Alexandr Belousov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandr Belousov şuan Spartak Varna takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alexandr Belousov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sheriff Tiraspol

Moldova takımında 22 numaralı formasıyla 18 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 8 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Moldova U17 takımında 5 numaralı formasıyla 15 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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