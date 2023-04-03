Alexandr Buzek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandr Buzek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandr Buzek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alexandr Buzek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alexandr Buzek 2 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Alexandr Bužek şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alexandr Buzek Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Trinity Zlin B futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin B takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexandr Buzek'nin FC Trinity Zlin B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alexandr Buzek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alexandr Buzek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında FC Zlin U19
1 Ocak 2023 yılında FC Zlin B
Alexandr Buzek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alexandr Buzek şuan FC Trinity Zlin B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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