Alexandr Petrosyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandr Petrosyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandr Petrosyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alexandr Petrosyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alexandr Petrosyan 6 Mart 2006 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Ալեքսանդր Պետրոսյան şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alexandr Petrosyan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Pyunik Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erewan II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandr Petrosyan'nin FC Pyunik Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alexandr Petrosyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alexandr Petrosyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Pyunik II
Alexandr Petrosyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alexandr Petrosyan şuan FC Pyunik Erewan II takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.
Alexandr Petrosyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Ermenistan U17 takımında 4 numaralı formasıyla 18 Ağustos 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
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