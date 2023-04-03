Alexandr Petrosyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandr Petrosyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Alexandr Petrosyan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexandr Petrosyan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.