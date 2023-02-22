Alexandr Sojka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandr Sojka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Alexandr Sojka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexandr Sojka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.