Alexandr Sojka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandr Sojka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandr Sojka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alexandr Sojka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alexandr Sojka 2 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alexandr Sojka Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC SILON Taborsko futbol takımında oynamaktadır. FC SILON Taborsko takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexandr Sojka'nin FC SILON Taborsko ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Alexandr Sojka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alexandr Sojka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Vikt. Plzen U19
1 Temmuz 2021 yılında Vik. Plzen B
9 Ocak 2023 yılında SILON Taborsko
30 Haziran 2023 yılında Vik. Plzen B
Alexandr Sojka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alexandr Sojka şuan FC SILON Taborsko takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SK Klatovy 1898 (2009 - 2016)
FC Viktoria Plzeň (2016 - 2021)
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