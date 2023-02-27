Alexandre Arenate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandre Arenate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandre Arenate adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandre Arenate Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandre Arenate 20 Temmuz 1995 tarihinde Sarcelles şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fransa,Guadeloupe uyrukludur.Gerçek adı da Alexandre Frédéric Arénate şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandre Arenate Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GCTM yapmaktadır. Alexandre Arenate, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Esch futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Esch takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexandre Arenate'nin Jeunesse Esch ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandre Arenate Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandre Arenate isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandre Arenate Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandre Arenate futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2015 yılında Red Star FC

25 Ocak 2016 yılında FC Chambly Oise

30 Haziran 2016 yılında Red Star FC

6 Ağustos 2016 yılında RE Virton

31 Ağustos 2018 yılında FCV Dender EH

27 Temmuz 2020 yılında KSV Roeselare

11 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

4 Ocak 2021 yılında Patro Eisden

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

28 Eylül 2022 yılında Solières

31 Ocak 2023 yılında Jeunesse Esch

Alexandre Arenate Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandre Arenate şuan Jeunesse Esch takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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