Alexandre Bonnet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandre Bonnet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandre Bonnet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandre Bonnet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandre Bonnet 17 Ekim 1986 tarihinde La Roche-sur-Yon şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandre Bonnet Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kemari yapmaktadır. Alexandre Bonnet, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quevilly Rouen Métropole futbol takımında oynamaktadır. Quevilly Rouen Métropole takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandre Bonnet'nin Quevilly Rouen Métropole ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandre Bonnet Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexandre Bonnet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alexandre Bonnet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandre Bonnet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Toulouse

1 Temmuz 2007 yılında CS Sedan

30 Haziran 2008 yılında Toulouse

1 Ağu 2009 yılında AC Le Havre

1 Temmuz 2022 yılında Quevilly Rouen

Alexandre Bonnet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandre Bonnet şuan Quevilly Rouen Métropole takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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