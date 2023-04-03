Alexandre Casimiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandre Casimiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandre Casimiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandre Casimiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandre Casimiro 31 Ağustos 2001 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Alexandre Miguel Mestre Casimiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandre Casimiro Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexandre Casimiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Estrela Amadora U23 futbol takımında oynamaktadır. CF Estrela Amadora U23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandre Casimiro'nin CF Estrela Amadora U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandre Casimiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandre Casimiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandre Casimiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandre Casimiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Estoril U17

1 Haziran 2019 yılında Sintrense A19

1 Ağustos 2020 yılında Estr. Amadora B

1 Temmuz 2022 yılında CF Estrela U23

Alexandre Casimiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandre Casimiro şuan CF Estrela Amadora U23 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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