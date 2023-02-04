Alexandre Coeff kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandre Coeff Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandre Coeff kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexandre Coeff ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexandre Coeff kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandre Coeff Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexandre Coeff

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandre Coeff adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandre Coeff Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandre Coeff 20 Şubat 1992 tarihinde Brest şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Fransa,Cezayir uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alexandre Serge Coeff şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandre Coeff Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLACKSKILL yapmaktadır. Alexandre Coeff, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AJ Auxerre futbol takımında oynamaktadır. AJ Auxerre takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Alexandre Coeff'nin AJ Auxerre ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandre Coeff Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/alexcoeff

http://www.instagram.com/a.coeff/

Alexandre Coeffboyu ve yaşı kaç

Alexandre Coeff Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexandre Coeff isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alexandre Coeff Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandre Coeff futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında RC Lens B

1 Temmuz 2011 yılında Lens

13 Temmuz 2013 yılında Udinese

14 Temmuz 2013 yılında Granada

30 Haziran 2014 yılında Udinese

15 Ağu 2014 yılında Mallorca

26 Ocak 2015 yılında Udinese

27 Ocak 2015 yılında Mouscron

30 Haziran 2015 yılında Udinese

4 Ağu 2015 yılında Ajaccio

30 Haziran 2016 yılında Udinese

27 Temmuz 2016 yılında Stade Brestois

30 Haziran 2018 yılında Udinese

11 Eylül 2018 yılında AE Larisa

18 Ocak 2019 yılında Ajaccio

1 Temmuz 2019 yılında AJ Auxerre

Alexandre Coeff kimdir

Alexandre Coeff Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandre Coeff şuan AJ Auxerre takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Plouzane AC

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Alexandre Coeff nereli

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