Alexandre Duville Parsemain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandre Duville Parsemain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandre Duville Parsemain adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alexandre Duville Parsemain Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alexandre Duville Parsemain 25 Temmuz 2003 tarihinde Fort-de-France şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fransa,Martinique uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alexandre Duville Parsemain Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OGC Nice B futbol takımında oynamaktadır. OGC Nice B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Alexandre Duville Parsemain'nin OGC Nice B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alexandre Duville Parsemain Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alexandre Duville Parsemain futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında OGC Nice B
Alexandre Duville Parsemain Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alexandre Duville Parsemain şuan OGC Nice B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Stade Spiritain (2011-2013), L'Aiglon du Lamentin (2013-2018), Sportifs 2 Coeur (2018-2019), FC Istres (2019-2020), OGC Nice (2020-)
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