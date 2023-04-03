Alexandre Godinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandre Godinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandre Godinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alexandre Godinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alexandre Godinho 5 Eylül 2004 tarihinde Grândola şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Alexandre Catarino Estevão Tróia Godinho şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alexandre Godinho Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexandre Godinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CF Estrela Amadora U23 futbol takımında oynamaktadır. CF Estrela Amadora U23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandre Godinho'nin CF Estrela Amadora U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Alexandre Godinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alexandre Godinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Estr. Amadora B
1 Temmuz 2022 yılında CF Estrela U23
Alexandre Godinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alexandre Godinho şuan CF Estrela Amadora U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.