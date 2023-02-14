Alexandre Jankewitz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandre Jankewitz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandre Jankewitz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandre Jankewitz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandre Jankewitz 25 Aralık 2001 tarihinde Vevey şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İsviçre,Kamerun uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alexandre Tounde Dimitri Jankewitz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandre Jankewitz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Alexandre Jankewitz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Thun futbol takımında oynamaktadır. FC Thun takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandre Jankewitz'nin FC Thun ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandre Jankewitz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexjankewitz/

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Alexandre Jankewitz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexandre Jankewitz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alexandre Jankewitz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandre Jankewitz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Servette U18

29 Ağu 2018 yılında Southampton U18

1 Temmuz 2020 yılında Southampton B

12 Temmuz 2021 yılında BSC Young Boys

3 Ocak 2022 yılında FC St. Gallen

30 Haziran 2022 yılında BSC Young Boys

30 Ağu 2022 yılında FC Thun

30 Haziran 2023 yılında BSC Young Boys

Alexandre Jankewitz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandre Jankewitz şuan FC Thun takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alexandre Jankewitz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Servette FC, Southampton FC

İsviçre U21 takımında 8 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 8 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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