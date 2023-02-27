Alexandre Lauriente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandre Lauriente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandre Lauriente adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandre Lauriente Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandre Lauriente 19 Kasım 1989 tarihinde Villiers-le-Bel şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandre Lauriente Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexandre Lauriente, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing FC Union Luxembourg futbol takımında oynamaktadır. Racing FC Union Luxembourg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandre Lauriente'nin Racing FC Union Luxembourg ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandre Lauriente Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Alexandre Lauriente Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandre Lauriente isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandre Lauriente Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandre Lauriente futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FCV Dender EH

1 Temmuz 2010 yılında KV Oostende

1 Temmuz 2011 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2012 yılında Boussu Dour

30 Temmuz 2014 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2018 yılında RE Virton

1 Temmuz 2020 yılında Titus Petange

1 Temmuz 2022 yılında RFCU Luxembourg

Alexandre Lauriente Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandre Lauriente şuan Racing FC Union Luxembourg takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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