Alexandre Mendy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandre Mendy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandre Mendy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandre Mendy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandre Mendy 20 Mart 1994 tarihinde Toulon şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Gine-Bissau,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandre Mendy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini W.Egal O.S.F.M. yapmaktadır. Alexandre Mendy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SM Caen futbol takımında oynamaktadır. SM Caen takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Alexandre Mendy'nin SM Caen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alexandre Mendy Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexandre Mendy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alexandre Mendy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandre Mendy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2014 yılında R. Strasbourg

30 Haziran 2014 yılında OGC Nice B

1 Temmuz 2014 yılında Nîmes Olympique

30 Haziran 2015 yılında OGC Nice B

1 Temmuz 2015 yılında OGC Nizza

1 Temmuz 2016 yılında Guingamp

1 Temmuz 2017 yılında G. Bordeaux

17 Aralık 2018 yılında Guingamp

30 Haziran 2019 yılında G. Bordeaux

29 Ağu 2019 yılında Stade Brestois

30 Haziran 2020 yılında G. Bordeaux

1 Ekim 2020 yılında SM Caen

Alexandre Mendy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandre Mendy şuan SM Caen takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Alexandre Mendy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gine-Bissau takımında 9 numaralı formasıyla 11 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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