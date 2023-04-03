Alexandre Moliner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandre Moliner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Alexandre Moliner kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexandre Moliner ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.