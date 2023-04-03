Alexandre Moliner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandre Moliner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandre Moliner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alexandre Moliner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alexandre Moliner 14 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alexandre Moliner Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Valenciennes FC B futbol takımında oynamaktadır. Valenciennes FC B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandre Moliner'nin Valenciennes FC B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alexandre Moliner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alexandre Moliner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında VAFC U19
1 Temmuz 2022 yılında Valenciennes B
Alexandre Moliner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alexandre Moliner şuan Valenciennes FC B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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