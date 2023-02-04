Alexandre Oukidja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandre Oukidja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandre Oukidja kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexandre Oukidja ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexandre Oukidja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandre Oukidja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexandre Oukidja

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandre Oukidja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandre Oukidja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandre Oukidja 19 Temmuz 1988 tarihinde Nevers şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Cezayir,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı اليكساندر اوكيدجا şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandre Oukidja Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SAS ASSIST & GOAL yapmaktadır. Alexandre Oukidja, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metz futbol takımında oynamaktadır. FC Metz takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Alexandre Oukidja'nin FC Metz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandre Oukidja Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Oukidjaalex

http://www.instagram.com/oukidja16/

Alexandre Oukidjaboyu ve yaşı kaç

Alexandre Oukidja Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexandre Oukidja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alexandre Oukidja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandre Oukidja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında FC Gueugnon

1 Temmuz 2006 yılında LOSC Lille B

1 Temmuz 2007 yılında LOSC Lille

27 Ocak 2012 yılında Bayonne

30 Haziran 2012 yılında LOSC Lille

17 Temmuz 2012 yılında Mouscron

30 Haziran 2014 yılında LOSC Lille

25 Ağu 2014 yılında R. Strasbourg

1 Temmuz 2018 yılında FC Metz

Alexandre Oukidja kimdir

Alexandre Oukidja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandre Oukidja şuan FC Metz takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Alexandre Oukidja Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Cezayir takımında 16 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alexandre Oukidja nereli

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