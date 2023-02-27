Alexandre Sacras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandre Sacras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandre Sacras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandre Sacras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandre Sacras 14 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandre Sacras Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GCTM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Progrès Niederkorn futbol takımında oynamaktadır. FC Progrès Niederkorn takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandre Sacras'nin FC Progrès Niederkorn ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandre Sacras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandre Sacras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandre Sacras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandre Sacras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Hesperange

1 Temmuz 2018 yılında US Hostert

30 Haziran 2019 yılında Hesperange

1 Temmuz 2019 yılında US Hostert

1 Temmuz 2022 yılında Pr. Niederkorn

Alexandre Sacras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandre Sacras şuan FC Progrès Niederkorn takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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