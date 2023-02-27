Alexandre Schiltz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandre Schiltz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandre Schiltz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexandre Schiltz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexandre Schiltz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandre Schiltz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandre Schiltz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandre Schiltz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandre Schiltz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandre Schiltz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandre Schiltz 6 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur.  Lüksemburg uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandre Schiltz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Hostert futbol takımında oynamaktadır. US Hostert takımına - tarihinde katılmıştır. Alexandre Schiltz'nin US Hostert ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandre Schiltz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandre Schiltz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

Alexandre Schiltz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandre Schiltz kimdir

Alexandre Schiltz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandre Schiltz şuan US Hostert takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alexandre Schiltz nereli

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